Osttiroler Tour-Held Felix Gall in Lienz gefeiert

„Tour de Gall“

Rad-Helden aus Tirol (v.r.) Thomas Rohregger, Helmut Wechselberger, Felix Gall und Wolfgang Steinmayr mit Ski-Legende Franz Klammer (ganz links).

Grüße aus Südtirol

Tour-Held Felix Gall freut sich über das neue Buch von Eva Lechner.

Alle waren sie gekommen, die Größen aus Politik, Wirtschaft und Sport. Der Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol Anton Mattle ebenso wie Tourismuschef Franz Theurl, der den Empfang organisierte. Mit dabei auch die Nordtiroler Radsportlegenden Wolfgang Steinmayr, Helmut Wechselberger und Thomas Rohregger, allesamt Gewinner der Österreich-Rundfahrt und international erfolgreich.Zudem Ski-Legende Franz Klammer, der alljährlich die „Tour de Franz“ für den guten Zweck organisiert. Und nicht zu vergessen, über 400 Radler, in gelben T-Shirts, angelehnt an das legendäre Führungstrikot der Tour de France.Gemeinsam mit Felix Gall fuhren die Hobbyradler vom Hauptplatz in Lienz zum Aguntstation nach Debant. Dort gab es einen landesüblichen Empfang mit Ehrensalve, angeordnet vom Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol höchstpersönlich. Die Musikkapelle spielte auf und die Ehrengäste waren voll des Lobes für ihren neuen Sporthelden.So betonte Franz Theurl, dass heute schon 30 Prozent der Gäste mit einem Radmotiv nach Osttirol kämen und es zukünftig noch mehr sein werden. Landeshauptmann Anton Mattle würdigte Felix Gall als großes Vorbild für Tirol und starkes Idol.Aus Südtirol kamen die Grüße und Glückwünsche von Mountainbikerin Eva Lechner. Sie selbst hat neben unzähligen nationalen Meistertiteln in den verschiedenen Disziplinen auch international große Erfolge gefeiert. So wurde sie 2020 im österreichischen Leogang Vize-Weltmeisterin in der olympischen Cross-Country-Disziplin.Ein Exemplar des jüngst über sie erschienenen Buches (im Buchhandel erhältlich) hat sie nun Felix Gall geschenkt und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg, damit sich viele Jugendliche in der gesamten Europaregion für den Radsport begeistern.