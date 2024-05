Pädo-Pornografie: 11 Anzeigen in Südtirol

Informationskampagnen sollen aufklären

Wie die Postpolizei anlässlich des Internationalen Tages gegen die Pädophilie und Pädo- Pornografie , der am 5. Mai begangen wird, weiter mitteilt, wurde in Südtirol auch eine Person wegen Missbrauch von Minderjährigen verhaftet.Im Trentino wurden 10 Personen identifiziert und angezeigt, denen Straftaten im Zusammenhang mit der Verführung, dem Missbrauch und der Anstiftung zur Prostitution von Minderjährigen vorgehalten werden.Das Zentrum für Cybersicherheit hat im Vorjahr in Südtirol 62 Schulungsveranstaltungen über Cybermobbing und den bewussten Umgang mit dem Internet durchgeführt, im Trentino waren es 27. Durch diese Veranstaltungen wurden in Südtirol 4525, im Trentino rund 5800 Personen erreicht – Schüler, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter im Bildungsbereich.Fortgesetzt wurden – und werden – sowohl in Südtirol als auch im Trentino die Informationskampagnen, die darauf abzielen, dem Cybermobbing in Schulen und der illegalen Verbreitung von intimen Fotos unter Jugendlichen durch digitale Kommunikationstechnologien entgegenzuwirken und es zu bekämpfen.