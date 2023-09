Paragleiterabsturz am Sassongher: Mann schwer verletzt

Ein deutscher Urlauber war mit seinem Paragleiter am Sassongher unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache plötzlich abstürzte. Umgehend wurde der Notruf abgesetzt.Der Bergrettungsdienst Aiüt Alpininisc' Alta Badia und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin eilten zur Unfallstelle. Der Mann aus Deutschland (Jahrgang 1957) war gemeinsam mit einer Flugschule unterwegs gewesen, als es zu dem Freizeitunfall kam.„Es war eine schwierige Bergung“, sagt der Leiter des Bergrettungsdienst Aiüt Alpininisc' Alta Badia, Fabian Oberbacher, zu STOL. 4 Bergretter und ein Notarzt wurden zum Absturzort in unwegsames Gelände geflogen. Dort kümmerten sich die Einsatzkräfte im Geröllfeld um die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde der Mann mittels Fixtau geborgen und mit schweren Verletzungen ins Tal geflogen.Während der Bergung wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Einsatz gerufen: Nur 100 Meter vom Absturzort des Paragleiters entfernt war einem jungen Wanderer schlecht geworden. Der Pole wurde mittels Seilwinde geborgen und vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin zu Tal gebracht, bevor der verletzte Paragleiter in das Krankenhaus von Bozen geflogen wurde.