Parkinson-Gesellschaft blickt zurück und nach vorne

Bei der Vollversammlung wurden der neue Vorstand und andere statutarische Organe gewählt. Die neuen Mitglieder des Verwaltungsrates sind: Alessandra Zendron, Antonella Giordano, Anni Mitterrutzner Pfattner, Maria Thurner Pitschl, Rita Wöth, Serafin Berger, Pino Dal Lago, Oskar Telfser.Bei der ersten Sitzung des Verwaltungsrates werden folgende Personen für die internen Ämter gewählt: Präsident/in, zwei Vizepräsidenten/innen, Sekretär/in und Kassier(in).Die Versammlung forderte den neuen Vorstand auf, sich weiterhin darum zu bemühen, dass das Land das „PDTA“ – Protokoll (Diagnostic, Therapeutic and Care Pathway) für die Parkinson-Krankheit fertigstellt und genehmigt.Dabei wurde nochmals die Forderung unterstrichen, so schnell wie möglich eine multidisziplinäre Diagnostik einzuführen sowie alle notwendigen multidisziplinären Therapien vorzusehen.Parallel hierzu gilt es, den Ausbau bzw. die Einrichtung von Rehabilitationsabteilungen mit auf die Parkinson-Krankheit spezialisierten Therapeuten und der entsprechenden Ausstattung in den Krankenhäusern zu forcieren.Diese sind notwendig, um allen Parkinson-Patienten angemessene individuelle (und nicht generische) Therapien anbieten zu können, die sie während der verschiedenen Stadien der Krankheit benötigen.Bei der Versammlung wurde auch die Besorgnis der Menschen mit Parkinson und deren Familienangehörigen hinsichtlich der Privatisierung in der Rehabilitation/ Pflege zum Ausdruck gebracht, da diese gerade bei chronischen Krankheiten nicht die Kontinuität und den Grad an Unterstützung für alle – also nicht nur für Patienten, die sich diese leisten können – gewährleistet und darüber hinaus das öffentliche Gesundheitswesen mehr kostet.Die scheidende Präsidentin bedankte sich herzlich bei den vielen Anwesenden, bei allen, die im Vorstand tätig waren, bei denen, die sich zur Wiederwahl gestellt haben und bei denen, die zum ersten Mal kandidiert haben.Sie bedankte sich auch bei all jenen, die in verschiedenen Funktionen mitarbeiten und den Verein moralisch und materiell unterstützen, der Patienten und pflegende Angehörige zu seinen Mitgliedern zählt. Betreuer; die Leiter der Selbsthilfegruppen; das Büroteam, die Ehrenamtlichen, - unter ihnen Franco Grano, der im März 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit feierte -, die Neuropsychologin Agnese Gumieniuk Fattor, die Journalistin Elke Schlemmer, die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses und des Schiedsgerichtes