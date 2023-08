Partschins: 69-Jähriger beim Pilzesammeln ausgerutscht – Erheblich verletzt

Nachdem er ausgerutscht war, kollerte der 69-Jährige noch ein Stück hinab. Dabei zog er sich Brustkorbverletzungen, Prellungen und Abschürfungen zu. Er setzte den Notruf ab und versuchte weiter abzusteigen.Die Bergrettung Meran rückte mit 6 Rettern und dem Einsatzfahrzeug aus und brachte die Mannschaft so weit wie möglich in die Nähe des Einsatzortes. Von dort mussten die Bergretter noch ein gutes Stück aufsteigen, um zum Verunfallten zu gelangen.Nach der Erstversorgung mit Sauerstoff ging es dem Patienten besser. Daraufhin wurde er mit einer Gebirgstrage abtransportiert. Nach einiger Zeit verstärkten sich die Schmerzen und der Zustand verschlechterte sich.Die Bergrettung Meran entschied sich deshalb, einen Rettungshubschrauber mit Notarzt anzufordern. Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 nahm den Verunfallten mit der Winde auf und brachte ihn in das Krankenhaus von Meran.Der Einsatz der Bergrettung Meran dauerte insgesamt 2 Stunden.-----------------------------------