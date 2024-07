Partschins: Wohnungen, Lagerhallen, Keller und Heizräume unter Wasser

Gegen 23.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Partschins aufgrund der starken Niederschläge zum ersten Mal zu einem Wasserschaden gerufen; 3 weitere Unwettereinsätze folgten kurz darauf.Mit Tauchpumpen und Wassersaugern rückten die Einsatzkräfte sofort aus und befreiten die überfluteten Räumlichkeiten von dem Wasser. Mit Sandsäcken versuchten sie, weiteres Wasser am Eindringen zu hindern.Gegen 2.20 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, nachdem die Gerätschaften gereinigt und die Einsätze abgeschlossen waren, konnten die Feuerwehrmänner wieder einrücken.Nach der einsatzreichen Nacht scheint noch immer kein Ende in Sicht: Am Mittwochmorgen wurden die Freiwilligen zu 3 weiteren Unwettereinsätzen gerufen. Diese sind derzeit noch im Gange.