Passau: Lkw erfasst mehrere Fußgänger - Mutter (37) und Kind (11) tot

Auf Gehsteig gefahren

Der neun Jahre alte Sohn der Getöteten und zwei Frauen im Alter von 70 und 45 liegen im Krankenhaus. Der 63 Jahre alte Lastwagenfahrer befindet sich nach medizinischer Behandlung nun in Gewahrsam der Polizei.Der Lkw-Lenker hatte seine Fahrt nach einem Liefervorgang in der beliebten Einkaufsstraße fortgesetzt, war an einem haltenden Fahrzeug vorbeigefahren und hatte fünf Fußgänger erfasst, berichtete die niederbayrische Polizei.Die Verletzten, allesamt aus Deutschland, wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Innenstadtbereich um den Unfallort sowie eine Donaubrücke waren gesperrt.Der Mann war nach Polizeiangaben auf Liefertour in der mit Geschäften gesäumten Bahnhofstraße. Beim Weiterfahren wollte er ersten Polizeierkenntnissen zufolge einem stehenden Bus ausweichen - und fuhr dazu auf den Gehweg. Dort erfasste er demnach die Menschen.