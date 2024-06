Passeier: Große Trauer um Anton Ennemoser (71)

Decke bricht – Fahrzeug kracht 4 Meter in die Tiefe

Bankangestellter in der Raika St. Martin

Es war kurz nach 15 Uhr: Anton Ennemoser war am Ebenwieshof oberhalb der Gewerbezone Passeier dabei, mit dem Traktor Heuballen in den Stadel einzubringen.Doch die Stadeldecke hielt dem Gewicht nicht Stand. Der 71-Jährige brach mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug durch die Decke und stürzte rund 4 Meter in die Tiefe. Dabei wurde er vom Traktor geschleudert, der ihn unter sich begrub – der 71-Jährige starb noch an der Unfallstelle (STOL hat berichtet). Anton Ennemoser war weitum bekannt, war er doch bis zu seiner Pensionierung Bankangestellter in der Raiffeisenkasse St. Martin.Er bewirtschaftete mit seinen 8 Geschwistern den Ebenwieshof. Anton Ennemoser war ledig und hatte keine Kinder.