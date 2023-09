Passeiertal: Pkw prallt auf Lkw – Frau verletzt

Die Fahrertür des Autos klemmte nach dem Unfall. - Foto: © FFW St. Leonhard in Passeier

Die Wehrleute sicherten die Unfallstelle. - Foto: © FFW St. Leonhard in Passeier

Es war kurz vor 19.30 Uhr, als die Freiwillige Feuer von St. Leonhard in Passeier alarmiert wurde. Auf der Jaufenpassstraße zwischen St. Martin und St. Leonhard in Passeier war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wollte ein Lkw gerade abbiegen, als eine Frau mit ihrem Auto seitlich auf den Lastkraftwagen prallte.Passanten befreiten die verletzte Frau aus dem Fahrzeug, dessen Tür sich nach dem Unfall nicht öffnen ließ. Die Wehrleute und das Weiße Kreuz eilten umgehend zur Unfallstelle. Auch die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin in Passeier wurde zur Unterstützung alarmiert.Nach der Erstversorgung wurde die Frau vom Rettungstransportwagen mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus von Meran gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Aufräumarbeiten. Am Pkw entstand Schaden. Das Auto wurde abgeschleppt.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.