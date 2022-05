Pestizidprozess: Verfahren gegen Karl Bär eingestellt

Bereits im Jänner wurden alle Anzeigen gegen Karl Bär vom privaten Münchner Umweltinstitut zurückgezogen.Der Staatsanwalt am Bozner Landesgericht beantragte am Freitag daraufhin eine Änderung der Anklage: von Verleumdung auf Rufschädigung.Während Verleumdung von Amts wegen verfolgt, passiert dies bei Rufschädigung nicht. Auf Rufschädigung liegt gegen Karl Bär aber keine Anzeige vor, somit hat der Richter das Verfahren am Freitag eingestellt und die Straftat für erloschen erklärt.Bär war 2017 wegen seiner Kritik am Pestizideinsatz in Südtirol von Landesrat Arnold Schuler sowie von mehr als 1370 Bauern wegen übler Nachrede und Markenfälschung angezeigt worden.