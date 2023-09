Peter Stuefer zu neuem Abt im Kloster Muri-Gries gewählt

Offizielle Einführung am 11. November

Aufgaben eines Abtes ■ Die klösterliche Gemeinschaft von Muri-Gries lebt nach der Benediktsregel, die im 5. Jahrhundert von Benedikt von Nursia geschrieben wurde und der die innerklösterlichen Aufgaben des Abtes in seiner Regel genau definiert. ■ Der Abt eines Klosters führt die Klostergemeinschaft und ist ihr geistliches Oberhaupt. Er prägt durch geistliche Impulse die klösterliche Gemeinschaft. ■ Der Abt vertritt als Repräsentant das Kloster Muri-Gries nach außen gegenüber dem Staat und der Öffentlichkeit. Das Kloster Muri-Gries ist zweigeteilt und besteht aus dem Kloster Gries in Bozen und dem Kollegium Sarnen in der Innerschweiz. ■ Der Abt ist für die wirtschaftliche Führung des Klosters zuständig und ist der Zeichnungsberechtigte für alle wirtschaftlichen Vorgänge. ■ Der Abt ist Mitglied der Schweizerischen Benediktinerkongregation zu der die Klöster Einsiedeln, Disentis, Engelberg, Mariastein, Fischingen und Marienberg im Vinschgau gehören. ■ Der Abt hält den persönlichen Kontakt zu den anderen Tiroler Klöstern wie Marienberg, Neustift, Stams und St. Georgenberg.

Die Mönche der Benediktinerabtei Muri-Gries haben sich am heutigen Donnerstagvormittag im Kapitelsaal versammelt, um einen Abt für ihre Gemeinschaft zu wählen.Der Wahl stand der Abtpräses der schweizerischen Benediktinerkongregation, Abt Vigeli Monn vom Kloster Disentis vor.Aus der geheimen Wahl ging Pater Peter Stuefer als Abt hervor, der nun für 6 Jahre durch dieses Amt von den Mitbrüdern beauftragt wird, die Gemeinschaft zu führen und die wirtschaftlichen Belange des Klosters Muri-Gries hauptverantwortlich zu vertreten.Pater Peter Stuefer hat sich als Administrator, dem die gleichen Rechte und Pflichten wie einem Abt zustehen, auf dieses Amt des Abtes vorbereitet.Der neue Abt wird feierlich in sein Amt am 11. November, dem Fest des Klosterpatrons des Heiligen Martin, durch Diözesanbischof Ivo Muser eingeführt.Der Gottesdienst findet in der Stiftspfarrkiche Muri-Gries in Bozen statt. Zu diesem Termin werden die Äbte der anderen Stifte der schweizerischen Benediktinerkongregation und der Tiroler Klöster erwartet. Im Rahmen dieses Gottesdienstes werden ihm die Insignien überreicht, die aus einem Ring als Zeichen der Treue, der Mitra und dem Hirtenstab bestehen.Peter Stuefer wurde 1961 in Sarnthein geboren und wuchs dort mit seinen 8 Geschwistern auf. Er ist seit 1987 im Kloster Muri Gries und wurde 1998 im Brixner Dom zum Priester geweiht. Von 2008 bis 2017 war Stuefer Pfarrer von Jenesien und Afing, ehe er 2020 zum Prior-Administrator von Muri-Gries für eine Amtszeit von 3 Jahren ernannt wurde. Nun wurde er zum Abt gewählt.