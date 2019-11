Laut Landesmeterologe Dieter Peterlin liegen in Pfelders 1,4 Meter Schnee und das Wetter will sich noch nicht beruhigen: Das sechste Tief zieht über Nacht ab, doch am Montagabend folgt bereits das nächste. Erst ab Mittwoch ist mit einer nachhaltigen Beruhigung zu rechnen.





