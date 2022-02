Pfelders: Fast zeitgleich 2 Einsätze für die Bergrettung

Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang: Angeblich war die Rodlerin von einer Rodel angefahren worden. Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 wurde sie in das Meraner Krankenhaus geflogen.Die Helfer vor Ort der Pfelderer Bergrettung im AVS rückten aus, um eine etwa 70-Jährige aus Dorf Tirol zu versorgen, die in einem Gasthaus über Treppen gestürzt war. Dabei erlitt sie eine Schulterluxation.Nach der Schmerztherapie durch den Notarzt des Pelikan 3 brachte das Weiße Kreuz Passeiertal die mittelschwer Verletzte in das Meraner Krankenhaus.

fm