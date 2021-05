Pfingstmontag: 10 Grad kühler als im Durchschnitt

Wolken, kühle Temperaturen und Regen: Das Frühlingswetter hat am heutigen Pfingstmontag einen Tiefpunkt erreicht. Am Montagnachmittag kommt es zu weiteren Niederschlägen im ganzen Land. In der Nacht lassen die Niederschläge vom Vinschgau beginnend nach.Doch bereits am Dienstag gibt es wieder einige Regenschauer, bis sich am Nachmittag auch die Sonne endlich wieder zeigt.Nach den kühlen Temperaturen soll es in den kommenden Tagen etwas freundlicher werden, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Der Mittwoch verläuft recht sonnig, während am Donnerstagnachmittag neue Niederschläge erwartet werden.Die Temperaturen steigen bis zum nächsten Wochenende auf – für den Mai übliche – 25 Grad Celsius an.

jot