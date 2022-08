Pflege zukunftssicher machen: Anzahl der Bedürftigen nimmt bis 2035 enorm zu

Ein Ausschnitt aus der Videokonferenz mit Gottfried Tappeiner. - Foto: © Dachverband für Soziales und Gesundheit EO

Bei dem Referat wurde deutlich, dass das gegenwärtige Niveau der Pflege und Betreuung nur dann aufrecht erhalten werden kann, wenn das künftige Pflegesicherungsmodell ganzheitlich ausgerichtet ist.„Die Diskussion rund um die Kosten der Pflegesicherung muss geführt werden. Doch genauso wichtig ist es, dass man den vielfältigen Herausforderungen mit innovativen Ansätzen begegnet, um den Bedürfnissen der wichtigsten Gruppen (zu pflegende Personen, pflegende Familienangehörige, professionell Pflegende) gerecht zu werden. Daher werden derzeit die Bedürfnisse der pflegenden Familienmitglieder erhoben“, so Tappeiner.Pflege betrifft viele Menschen und nicht immer sind diese entsprechend darauf vorbereitet. Daher seien neue Formen der Pflege erforderlich, genauso wie eine schnelle und unbürokratische Hilfe seitens der Dienste, unterstreicht der Dachverband für Soziales und Gesundheit.„Es braucht die unterschiedlichsten Organisationen und Initiativen, um die Pflege zukunftssicher zu machen und um neue Antworten auf den Bedarf zu finden“, ergänzt der Präsident des Dachverbandes Wolfgang Obwexer.Der Bedarf an Pflege werde vor allem auf Grund der alternden Gesellschaft zunehmen. Bis ins Jahr 2035 wird die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen um 35 Prozent zunehmen.„Wir können dieser Veränderung mit mehr Personal begegnen und auch in dem wir Pflege anders organisieren. Insbesondere die informelle Pflege (oder die Pflege zu Hause) muss stärker begleitet und ökonomisch stärker unterstützt werden“, so Tappeiner. Entscheidend für die Qualität des Pflegesicherungsmodells sei, dass alle Pflegebedürftigen weiterhin eine qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung erhalten.„Es darf diesbezüglich keine Unterschiede geben zwischen jenen, die in einer Struktur betreut werden und jenen, die sich für eine Pflege zu Hause entscheiden“ lautete eine Wortmeldung seitens einer Mitgliedsorganisation des Dachverbandes.