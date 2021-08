Pflersch: Auto überschlägt sich – Fahrer mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 23.45 Uhr: Ein Mann aus Sterzing war mit seinem Elektroauto unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte.Der Fahrer versuchte noch dem Reh auszuweichen, dabei überschlug sich aber sein Fahrzeug laut ersten Informationen und er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.Sofort rückte das Weiße Kreuz der Sektion Sterzing an und kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Sterzing gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr von Pflersch kümmerte sich um die Bergung des Unfallfahrzeugs. Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.

