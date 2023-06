Pflersch: Brand zerstört Hackschnitzellager

Foto: © FFW Pflersch

Foto: © FFW Pflersch

Alarm geschlagen wurde um 4.42 Uhr: Im Weiler Loche war ein Feuer in einer Lagerhalle mit Gerätschaften und Hackschnitzel der Waldinteressentschaft Pflersch ausgebrochen.Sofort eilten die Freiwilligen Feuerwehren von Pflersch und Gossensass zum Einsatzort und nahmen den Kampf gegen die Flammen auf. Bei der Ankunft der Wehrleute standen 3 Maschinen und die Hackschnitzler bereits in Vollbrand.Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen auf das andere Gelände noch rechtzeitig verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten nahmen noch einige Zeit in Anspruch. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.Laut ersten Informationen sollen ein großer Teil der gelagerten Hackschnitzel, die Lagerhalle sowie mehrere Maschinen von den Flammen zerstört worden sein.Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Berufsfeuerwehr Bozen hat die Ermittlungen aufgenommen.Vor Ort waren auch die Carabinieri Sterzing.