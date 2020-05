Phase 2: Darf ich im Auto oder auf dem Motorrad jemanden mitnehmen?

Die Antwort ist eindeutig: Im Auto darf man zwar auch Personen mitnehmen, die nicht im selben Haushalt wohnen, allerdings seien dabei gewisse Regeln einzuhalten.So darf nurweitere Person mitgenommen werden, die nicht am Beifahrersitz, sondern auf derPlatz nehmen muss, um den größtmöglichen Abstand zwischen den Insassen zu garantieren. Beide müssen während der Fahrt einen Mundschutz tragen. Dass also zum Beispiel 4 Kollegen (nicht im selben Haushalt lebend) zusammen in einem Fahrzeug unterwegs sind, ist nicht erlaubt.Diese Regelungen sind sowohl in Südtirol, als auch im Trentino einzuhalten, sagt Carli.Für Personen, die einer Familie angehören oder im selben Haushalt leben, gelten diese Vorschriften natürlich nicht. In diesem Fall dürfen auch mehrere Personen im Fahrzeug sein, ein Mundschutz muss nicht getragen werden.Motorrad- oder Scooter-Touren zu zweit, mit einem Kollegen oder einer Kollegin etwa (nicht im gleichen Haushalt lebend), sind derzeit nicht erlaubt. Nur mit Familienmitgliedern oder mit im selben Haushalt lebenden Personen darf man eine Spritztour zu zweit machen.Carli betont, dass bisher sehr viel auf Aufklärung gesetzt wurde, nun aber bei Nichteinhaltung der Covid-19-Bestimmungen gestraft werde. In Bezug auf Personentransport in Fahrzeugen oder auf Motorrädern sei es allerdings bisher kaum zu widerrechtlichen Aktionen gekommen.

