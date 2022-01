Pistenfahrzeuge aus Südtirol präparieren die chinesischen Olympia-Pisten

Das zur HTI-Gruppe gehörende Unternehmen ist seit vielen Jahren ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne bei Olympischen Spielen: von den norwegischen Olympia-Pisten in Lillehammer (1994) über die japanischen Pisten in Nagano (1998) bis hin zu den italienischen Pisten in Turin (2006) bis zu den russischen Pisten in Sotschi (2014), ganz zu schweigen von den Auftritten bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Åre und Cortina im vergangenen Jahr sowie bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Antholz und Seefeld.Prinoth erhielt den Zuschlag für die Lieferung aller Pistenfahrzeuge (mehr als 50) für die Präparierung der Pisten, Parks und Kurse. Dazu gehören das National Alpine Ski Center in Xiaohaituo für die alpinen Ski-Events, Genting für die Freestyle-Wettkämpfe, Aoti für die nordischen Disziplinen und Peking für das große Big-Air-Event.Neben dem Pistenfahrzeug „Leitwolf“, dem leistungsstärksten Fahrzeug auf dem Markt, werden auch der Snowpark-Profi „Bison“ sowie der „Husky“ für die Präparierung der Loipen für die Bewerbe im Cross Country im Einsatz sein. Für den perfekten Zustand der Pisten, Parks und Kurse verwendet Prinoth seine hochmodernen digitalen Systeme, die die genaue Schneehöhe messen und die Kurse auf einem digitalen Display anzeigen, um den Bau exakt nach Planung sicherzustellen.In enger Zusammenarbeit mit der chinesischen Tochtergesellschaft von Prinoth wurde der olympische Event minutiös geplant, einschließlich der Bevorratung eventuell benötigter Ersatzteile und der Schulung der „Katzenfahrer“ in der Präparierung der Pisten und Parks sowie im Umgang mit der Software für nachhaltiges Schneemanagement.„Wir sind enorm stolz darauf, erneut als Lieferant für Olympische Spiele ausgewählt worden zu sein. Es ist eine große Ehre, bei diesen Wettkämpfen der Weltelite für die perfekte Grundlage verantwortlich zu sein – eine spannende Herausforderung und motivierende Verantwortung zugleich. Unsere besten Wünsche gehen an alle Athletinnen, Athleten und Teams. Wir versprechen, dass wir mit unserer Arbeit alles in unserer Macht Stehende unternommen haben, um absolute Topleistungen möglich zu machen“, so Horst Haller Geschäftsführer Pistenfahrzeuge Prinoth.

stol