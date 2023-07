Platt: Abschied von der „Salderner Kati“

Katrin Gufler wurde am Samstagvormittag in Platt zu Grabe getragen. - Foto: © privat

Die Familie Gufler war in ihrem Schmerz aber nicht alleine: Hunderte Trauernde, davon viele junge Menschen, begleiteten Katrin Gufler auf ihrem letzten irdischen Weg vom Dorfplatz in Platt bis zur Pfarrkirche und dann zum Friedhof, wo die 17-Jährige ihre letzte Ruhe gefunden hat.Dem Trauergottesdienst stand Pfarrer Oswald Kuenzer vor; Katrins Großonkel, Dekan Hans Pamer und Pfarrer Siegfried Pfitscher, der früher in Platt gewirkt hat, konzelebrierten.Dekan Pamer hielt eine sehr bewegende und persönliche Predigt: „Am liebsten würde ich jetzt schweigen, still sein, Ruhe geben, einfach in das hineindenken, was geschehen ist. Aber das wäre für mich eine totale Kapitulation vor dem Tod. Und das geht nicht, denn der Tod hat niemals das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott.“„Eine Bitte an dich, liebe Katrin: Schau von einer ganz anderen Warte aus, die wir alle noch nicht kennen, zu der wir aber alle unterwegs sind, auf deine Eltern und deine sonnigen Geschwister mit ihren Kinder vom Himmel her.“Beim Gottesdienst wurde die 17-jährige Katrin Gufler als fleißige, ehrgeizige, freundliche, sympathische und tierliebende junge Frau beschrieben. Nach dem Trauergottesdienst wurde Gufler vor der Kirche von dieser Welt verabschiedet und dann am Friedhof zur letzten Ruhe gebettet.