Große Trauer um 17-jährige Kathrin Gufler

Kathrin Gufler (17) starb am gestrigen Dienstag bei einem tragischen Unglück. - Foto: © privat

Junge Frau war auf der Stelle tot

Der Schock im Passeiertal nach diesem schrecklichen Unfall ist groß: Es sollte ein schöner Ausflug mit dem Rad werden. Die 17-jährige Kathrin Gufler war am gestrigen Dienstag auf der Jaufenpassstraße Richtung Gasteig in der Gemeinde Ratschings unterwegs, als es zu dem tragischen Unfall kam.Die 17-Jährige stürzte mit ihrem Rad auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve. Dabei prallte sie gegen einen entgegenkommenden Tieranhänger eines Pickups, mit dem ein 52-jähriger Einheimischer Richtung Jaufenpass unterwegs gewesen war.Der Notarzt und ein Team des Weißen Kreuzes Sterzing waren sofort zu Stelle, konnten aber nichts mehr für die 17-Jährige tun: Kathrin Gufler erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.Der genaue Hergang des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri von Sterzing. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Ratschings.