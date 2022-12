Polarluft sorgt für eisige Temperaturen in Südtirol

Neuschnee zwischen Sterzing und dem Brenner fordert erhöhte Wachsamkeit auch beim Autofahren. - Foto: © Brennerautobahn AG

Über Nacht ist kalte Polarluft in Südtirol angelangt. Insbesondere auf den Bergen sorgt sie für frostige Temperaturen. Im Hochgebirge wurde bereits die Minus-20-Grad-Marke unterschritten. So gibt es an der Schöntaufspitze im Ortlergebiet und dem Signalgipfel auf dem Wilden Freiger bereits minus 21 Grad, so der Landesmeterologe Dieter Peterlin.Vielerorts weht ein kalter und kräftiger Nordwind. In den Tälern bleibt es weitgehend trocken und sonnig, während in es in den Bergen stellenweise zu Schnee kommen kann. Die Verkehrsmeldezentrale meldete heute Früh Neuschnee zwischen Sterzing und dem Brenner.Mit sinkender Windgeschwindigkeit in der kommenden sternenklaren Nacht sinken auch die Temperaturen. Damit kann es morgen Früh auch in einigen anderen Ortschaften zu frostigen 20 Minusgraden kommen. Wegen der derzeitigen Wetterlage empfiehlt der Landeswetterdienst ein Auge auf den täglichen Lawinenreport zu geben und zum Beispiel auf Touren wachsam zu bleiben.