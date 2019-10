Polin in Obstkiste gesperrt: 33 Monate Haft

Die Veroneser U-Richterin Paola Vacca hat am Mittwoch einen Vergleich über 2 Jahre und 9 Monate Haft für Reinhold Thurner aus Nals (53) abgesegnet.





Ihm war zur Last gelegt worden, in Sommacampagna (Verona) seine frühere Lebensgefährtin, eine 44-jährige Polin, 14 Tage lang in einer Obstgroßkiste gefangen gehalten zu haben.

d/rc