Politische Bildung: Aktionstage heuer online

In Corona-Zeiten wurden die Aktionstage Politische Bildung kurzerhand ins Internet verlegt. Das Interesse von Weiterbildungsorganisationen, Vereinen und anderen Organisatoren, sich an den Aktionstagen Politische Bildung 2020 mit eigenen Initiativen zu beteiligen, war groß. Im Landesamt für Weiterbildung wurden rund 40 Veranstaltungen und Aktionen rund um das diesjährige Aktionsthema „Klimawandel: Wir sind gefragt“ gesammelt, die im Aktionszeitraum vom 2. bis zum 9. Mai 2020 stattfinden sollten. Im Sinne der Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus mussten die geplanten öffentlichen Veranstaltungen allerdings alle abgesagt werden.Trotz des Lockdowns steht die Welt aber nicht still. Gerade die aktuelle Situation biete zahlreiche Impulse, um sich mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und Hintergünden auseinanderzusetzen oder über demokratische Entscheidungsfindungen in Notstandzeiten zu reflektieren, heißt es im Landesamt für Weiterbildung.Aus diesem Grund werden die Aktionstage Politische Bildung nicht abgesagt, sondern finden heuer in reduzierter Form online statt. Ab sofort und dann gebündelt im Aktionszeitraum vom 2. bis 9. Mai werden Videovorträge, Informationsmaterial und digitale Aktionen zum heurigen Aktionsthema sowie rund um Demokratie, Menschenrechte, Zivilcourage auf den Webseiten des Landes zu den Aktionstagen sowie auf der Facebookseite „Politik, und jetzt?“ veröffentlicht.Auf diesen Plattformen finden Interessierte auch über den Aktionszeitraum hinaus Informationen zu verschiedenen geplanten Aktionen und Veranstaltungen, welche die Organisationen zu einem späteren Zeitpunkt anbieten werden.

lpa