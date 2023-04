Prad: Auto kracht gegen Fahrbahnteiler

Bei dem Unfall verlor das Auto viel Öl. - Foto: © FF Prad

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. - Foto: © FF Prad

Der Mercedes war in Richtung Sulden unterwegs, als er um kurz vor 2 Uhr in Prad am Stilfserjoch gegen einen Fahrbahnteiler, der auf der Mittellinie lag, prallte. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt, der Fahrer blieb aber unverletzt.Die Freiwillige Feuerwehr Prad rückte sofort aus. Sie sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Das Auto hatte viel Öl verloren und der Fahrbahnteiler war auf der Fahrbahn verteilt.Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Prad auch das Weiße Kreuz, der Abschleppdienst, der Straßendienst und die Behörden.