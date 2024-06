Prad: Holzhütte in Apfelwiesen ausgebrannt

Die Holzhütte brannte völlig ab. - Foto: © FFW Prad

In den frühen Morgenstunden entzündete sich das Holz erneut. - Foto: © FFW Prad

Gegen Mitternacht wurden die Einsatzkräfte in die Prader Felder zwischen Spondinig und Prad gerufen: Bei ihrer Ankunft stand der Holzschuppen bereits in Vollbrand. Die Holzhütte konnte nicht mehr gerettet werden.Das im Schuppen gelagerte Holz wurde ausgeräumt, um alle Glutnester zu löschen. Gegen 5 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Prad erneut in die Prader Felder ausrücken: Das im Schuppen gelagerte Holz hatte sich erneut entzündet.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Prad und die Behörden.Bereits in der Nacht auf Samstag war es in Prad im Biotop „Prader Sand“ zum Brand eines Lagers mit Gestrüpp und Bäumen gekommen.