Prad: Holzschuppen gerät in Brand – Feuerwehr greift rechtzeitig ein

Foto: © FFW Prad

Die Alarmierung erfolgte um kurz nach 4 Uhr: Mitten in Prad stand ein Holzschuppen in Flammen.Zunächst wurde ein größerer Brand in einer landwirtschaftlichen Anlage befürchtet, weshalb mehrere Feuerwehren der Umgebung alarmiert wurden.Der Freiwilligen Feuerwehr Prad gelang es jedoch, das Feuer unter Atemschutz rasch unter Kontrolle zu bringen und das angrenzende Wohngebäude zu schützen, sodass die Wehren aus Lichtenberg und Schluderns, die bereits am Einsatzort eingetroffen waren, wieder einrücken konnten.Die Nachlöscharbeiten dauerten noch einige Zeit an. Im Einsatz standen auch die Behörden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.