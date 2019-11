Priester Josef Oberhofer gestorben

Josef Oberhofer wurde am 21. Februar 1933 in Latsch geboren und im März 1958 in Gries (Bozen) zum Priester geweiht. Zwischen 1958 und 1966 wirkte er als Kooperator in Vöran, Aldein, St. Pauls, Maria Himmelfahrt/Bozen, Burgstall und Meran. Von 1966 bis 1970 war Oberhofer Spiritual am Johanneum. Im Jahr 1970 wurde er Pfarrer in Schenna, wo er siebzehn Jahre lang wirkte. Von 1987 bis 2008 war er Pfarrer in Kurtatsch.





Im Jahr 2008 wurde Josef Oberhofer von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden und war noch bis 2009 Pfarradministrator der Pfarreien Tschars sowie Marein/Kastelbell und weiterhin Seelsorger in Plaus.

