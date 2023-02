Priester Paul Valentini gestorben

Paul Valentini wurde am 25. Januar 1938 in St. Kassian geboren und am 24. Juni 1965 in Bozen/Gries zum Priester geweiht. Zwischen 1965 und 1989 war er bei den Eucharistinern in Meran, Wien und Bozen im Einsatz. Anschließend wirkte er bis 1991 als Seelsorger für die deutschsprachigen Gläubigen in Meran/Maria Himmelfahrt. Im Jahr 1991 wurde Valentini Pfarrer in solidum in Meran/Maria Himmelfahrt, wo er bis 2004 wirkte.Von 2004 bis 2019 war Valentini Pfarrer in Stilfes. Von 2005 bis 2012 wirkte er zudem Pfarrseelsorger in Jaufental sowie Ratschings und zusätzlich von 2012 bis 2019 in Mauls. Zwischen 2019 und 2022 war Valentini schließlich Seelsorger in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Wipptal. Seinen Lebensabend verbrachte Paul Valentini im Jesuheim in Girlan.Die Begräbnisfeier findet am kommenden Mittwoch, 15. Februar, um 14.30 Uhr in Stilfes statt.