Priester & Personal: Alle Neuerungen in Südtirol – Ein Überblick

Ernennung zum Pfarrer, Pfarradministrator, Pfarrseelsorger und Leiter einer Seelsorgeeinheit

Ernennungen zum Kooperator

Ernennungen zum Seelsorger und zum geistlichen Assistenten

Weitere Ernennungen und Beauftragungen

wird zum Pfarrer von Natz und Schabs ernannt.wird zum Pfarrer von Neustift ernannt.wird zum Pfarrer von Gries (Bozen) ernannt.wird zum Pfarradministrator von Jenesien und Afing ernannt.wird zum Leiter der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental sowie zum Pfarradministrator von Haslach, Kardaun und Atzwang sowie zum Pfarrseelsorger von Karneid, Blumau und Steinegg ernannt.wird zum Kooperator in Mals ernannt.wird zum Kooperator in Haslach ernannt.wird zum Kooperator in Toblach ernannt.wurde zum Kooperator in Neustift ernannt (1.5.2023).wird zum Seelsorger in den Pfarreien zum hl. Johannes Bosco und zum hl. Pius X. (Bozen) ernannt.wird zum Seelsorger in den Pfarreien zum hl. Johannes Bosco und zum hl. Pius X. (Bozen) ernannt.wird zum Seelsorger von Haslach, Kardaun, Blumau, Atzwang, Karneid und Steinegg ernannt.wird zum Geistlichen Assistenten der AGESCI Trentino Alto Adige (Pfadfinder) ernannt.wird zum Seelsorger von Schlanders, Kortsch und in der Seelsorgeeinheit Laas ernannt.wird zum Seelsorger in den Pfarreien Dreiheiligen und zur Heiligen Familie (Bozen) ernannt.wurde zum Landeskuraten der Südtiroler Pfadfinderschaft ernannt (23.4.2023).wird zum Leiter des Amtes für Schule und Katechese am Bischöflichen Ordinariat ernannt (1.11.2023).wird zum Krankenhausseelsorger in Bozen und zum Seelsorger in der Pfarrei Mutter Teresa von Kalkutta (Bozen) ernannt.wurde zum Krankenhausseelsorger in Bozen und zum Seelsorger in der Pfarrei zur Hl. Familie (Bozen) ernannt (1.08.2023).wird zum Leiter des Verwaltungsamtes am Bischöflichen Ordinariat ernannt.wurde zur Spiritualin am Bischöflichen Institut Vinzentinum ernannt (1.8.2023).wird für ein weiteres Jahr als Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen und als Direktor des Höheren Instituts für Theologische Bildung bestätigt.wird zum Referenten für Liturgie am Bischöflichen Ordinariat (Seelsorgeamt) ernannt.wird zum geistlichen Assistenten der Katholischen Jungschar Südtirols (Diözesaner Jungscharseelsorger) und zum geistlichen Assistenten von Südtirols Katholische Jugend (Diözesaner Jugendseelsorger) ernannt.beginnt ein Studium der Pastoraltheologie in Münster.