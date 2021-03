Seit Ende Jänner ist Tumaini Ngonyani, der Pfarrer von Tisens, Unsere Liebe Frau im Walde und St. Felix, zu Besuch in seiner Heimat Tansania in Ostafrika. Aus der Rückreise Mitte Februar wurde nichts, weil er selbst an Covid-19 erkrankt ist. Über seine Schmerzen am ganzen Körper und seine große Sorge, das Coronavirus in sein Dorf Msindo eingeschleppt zu haben, spricht der 47-Jährige im Interview. Von Florian Mair