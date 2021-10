Proteste in Rom – und Jared Leto mitten drin

Die Polizei griff mit Tränengas ein. Bei den Auseinandersetzungen wurde ein Polizist verletzt. Der Unmut der Impfgegner, die ihre Freiheitsrechte beschränkt sehen, wird von neofaschistischen Gruppen unterstützt.In der Menschenmenge fand sich auch US-Schauspieler und Sänger Jared Leto wieder, unter anderem bekannt als Sänger der Band „Thirty Seconds to Mars“ und als Schauspieler für seine Rolle in „Dallas Buyers Club“ neben Matthew McConaughey, die ihm 2014 einen Oscar und einen Golden Globe bescherte.„Bin in Italien in einen Protest geraten. Soweit ich verstehe, geht es um Impf-Vorschriften und den Green Pass. Habe Tränengas abgekommen und lass es damit für heute gut sein“, schrieb Leto und zeigte in mehreren Stories Bilder und Videos der Proteste.Leto hat 10,1 Millionen Follower auf Instagram.

liz