Pustertal: Kinder und Eltern im Sommer unterstützen

Die Familien können wegen finanzieller, gesundheitlicher oder sozialer Ursachen in schwierigen Lebenslagen geraten. Die Kinder und Jugendlichen brauchen besonders in dieser kritischen Phase Halt und Orientierung, welche die Eltern manchmal nicht imstande sind zu geben.Im Pustertal befinden sich eine Vielzahl von Familien in einer schwierigen Lebenslage. Zur Unterstützung der Familien haben die 4 Sozialsprengel der Bezirksgemeinschaft Pustertal deshalb mit den Organisationen des Kinder- und Jugendbereiches noch vor mehreren Jahren Hilfsangebote ins Leben gerufen. Konkret werden über die Sommermonate im Pustertal jährlich knapp 100 Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren von Fachpersonal der privaten Organisationen im Auftrag der Bezirksgemeinschaft begleitet.Dies geschieht im Rahmen von Einzelprojekten oder in sozialpädagogischen Gruppen. Es geht dabei um die Förderung des Selbstbewusstseins und der kognitiven sowie emotionalen Entwicklung der Heranwachsenden. Die Tätigkeiten sind kind- und jugendgerecht gestaltet, wobei die Freude und der Spaß im Sommer nicht fehlen dürfen.Die mehrwöchige Förderung und Begleitung der Kinder wirkt sich auch positiv auf die Elternteile aus. Diese wissen ihre Kinder in guten Händen und können auf die eigene schwierige Lebensphase mit Hilfe der Sozialsprengel eingehen.Für den Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal Robert Alexander Steger ist die Organisation und Durchführung dieser Sommergruppen ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung von Familien: „Wir legen großen Wert darauf, dass auch Kinder aus Familien in schwierigen Lebenslagen eine pädagogisch fundierte Sommerbetreuung bekommen. Dadurch stärken wir ihre Entwicklung und unterstützen die Eltern.“

