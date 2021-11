Putzfrau stürzt in Aufzugschacht: Schwer am Knie verletzt

Die Putzfrau war am Dienstagvormittag als Ersatz für eine Kollegin in dem etwa 30 Jahre alten Kondominium an der Kreuzung Montello-/Guntschnastraße. Gemeinsam mit einer zweiten Reinigungskraft suchte sie nach einem Wasseranschluss. Die beiden Frauen gelangten in einen Raum, in dem der ungenutzte Schacht offenstand.Die Frau stürzte etwa 1,5 Meter tief in das Loch. Dabei verletzte sie sich schwer am Knie. Ihre Kollegin schlug Alarm: Das Weiße Kreuz und die Berufsfeuerwehr holten die Verletzte aus dem Schacht und brachten sie ins Bozner Krankenhaus.Normalerweise sei der Raum abgesperrt gewesen, heißt es. Warum er an diesem Dienstag zugänglich war, ist unbekannt. Die Polizei ermittelt.

stol