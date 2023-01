Rabatt ausgelaufen: Spritpreise steigen deutlich an

Laut der Tageszeitung „Staffetta quotidiana“, die täglich über verschiedene Energiequellen berichtet, sind die Preise für Benzin und Diesel im Vergleich zum 30. Dezember italienweit im Schnitt um knapp 20 Cent angestiegen.Zu erklären ist der Preisanstieg durch 2 Faktoren: Zum einen ist das Jahr 2022 mit einer Erhöhung der Listenpreise zu Ende gegangen. Zum anderen entfiel mit dem 1. Jänner 2023 der Rabatt auf die Verbrauchssteuer auf Benzin, Diesel und Flüssiggas. Diese kehrt wieder auf das normale Niveau vom 21. März 2022 zurück.Im Detail bedeutet die Erhöhung des Verbrauchssteuer plus 15 Cent pro Liter bei Benzin und Diesel und plus 2,8 Cent pro Liter Flüssiggas. Zu dieser Erhöhung muss laut „Staffetta quotidiana“ noch die Mehrwertsteuer dazugerechnet werden. Dadurch ergibt sich eine durchschnittliche Preissteigerung von 18,3 Cent pro Liter bei Benzin und Diesel und 4,3 Cent pro Liter bei Flüssiggas.Wer an der Zapfsäule selbst Hand anlegt, zahlt in Italien im Schnitt 1,732 Euro für einen Liter Benzin und 1,794 Euro für einen Liter Diesel. Wer den Wagen betanken lässt, zahlt beim Benzin durchschnittlich 1,891 Euro pro Liter und 1,953 Euro für einen Liter Diesel.