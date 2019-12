Rabland: Felsbrocken abgebrochen

Die Felsbrocken sollen bis zu etwa 2 Kubikmeter groß sein.





3 Felsbrocken und einige kleinere Steine landeten in einer Wiese, andere kamen in einem Waldstück zum Stillstand.Beschädigt wurden bei dem Abbruch der Waal, der Waalweg und der Panoramaweg.Beide Wege sind aus Sicherheitsgründen gesperrt.Die Carabinieri standen ebenfalls im Einsatz.Die Gemeindeverwaltung von Partschins wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

fm