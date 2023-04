Rabland: Lkw kommt von Straße ab – Fahrer verletzt

Die Berufsfeuerwehr Bozen rückte mit dem Kranwagen an, um den Lkw zu bergen. - Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Die Wehrleute bei den Bergungsarbeiten. - Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Der Alarm ging um 2.31 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Rabland ein. Der Lkw war in der „Rablander Kurve“ aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und auf die linke Seite gestürzt. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin sofort aus.Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus dem Trentino verletzte sich nach Angaben des Weißen Kreuzes mittelschwer. Er wurde von den Sanitätern an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus von Meran gebracht.Anschließend begannen die Wehrleute mit den Bergungsarbeiten. Dazu wurde um 2.52 Uhr die Berufsfeuerwehr von Bozen alarmiert, die mit einem Kranwagen anrückte.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Rabland, der Berufsfeuerwehr und dem Weißen Kreuz auch die Carabinieri, die den Unfallhergang ermitteln.