Radrennen: Straßensperren und Verkehrseinschränkungen an 3 Tagen

Etappe 4 startet in Leifer

Der Startschuss des Radklassikers erfolgt gemäß Rennplan am Montag, 15. April um 12 Uhr in Neumarkt. Über 133,3 Kilometer geht es von Neumarkt nach Kurtinig, wobei ein Abstecher ins Trentino geplant ist. Ein Großteil der 1. Etappe spielt sich auf der Weinstraße im Süden Südtirols ab, dort müssen die Verkehrsteilnehmer mit Straßensperren rechnen.Die 2. Etappe am 16. April ist 190,7 Kilometer lang und führt die Radfahrer auf der Staatsstraße Nr. 12 von Salurn (geplanter Start um 10.35 Uhr) über den Brenner bis zum Zielort in der Tiroler Gemeinde Stans. In Brixen wird der Tross gegen 12.15 Uhr erwartet, in Sterzing gegen 13 Uhr.Die 3. Etappe spielt sich am 17. April in Nordtirol ab, während Etappe Nr. 4 am 18. April in Leifers um 11.20 Uhr gestartet wird. Die Route führt das Fahrerfeld über Montan und San Lugano ins Trentino, die Rennfahrer werden zwischen 15 und 15.30 Uhr im Zielort Borgo Valsugana erwartet. Levico Terme und Umgebung ist Schauplatz der abschließenden Etappe am 19. April.Die Veranstalter betonen, dass der Verkehr gemäß Verordnung auf allen Straßen, wo die Rundfahrt stattfindet, unterbrochen wird. Die Einschränkungen sind mindestens 30 Minuten vor der Durchfahrt des Startfahrzeugs bis zur Durchfahrt des Zielfahrzeugs gültig und schließen beide Fahrtrichtungen mit ein.Siehe auch Seite 33