Radunfall: 5-Jähriger schwer verletzt

Die Familie aus Pirna in Sachsen urlaubt derzeit auf einem Campingplatz in St. Valentin und hatte am Dienstagnachmittag eine Radrunde um den Reschensee unternommen. Kurz vor dem Ziel, auf der abschüssigen Abfahrt beim Staudamm in St. Valentin, stürzte der 5-Jährige. Schwer verletzt blieb er liegen.Die Familie setzte sofort den Notruf ab: Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und das Weiße Kreuz Vinschger Oberland wurden entsandt.Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Bub zum Bozner Krankenhaus geflogen. Die Mutter hatte ein weiteres Kleinkind auf ihrem Radträger. Die Angehörigen standen unter Schock.