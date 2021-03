Rasender Kleintransporter in Bozen: Saftige Strafe für Fahrer

Es war kurz nach 11.00 Uhr, als der Radar auf der Höhe der Palermobrücke den rasenden Kleintransporter registrierte. Eine wahrlich gefährliche Fahrt, angesichts des Verkehrs, der um diese Uhrzeit gewöhnlich auf der Eisackuferstraße herrscht.Der Radar auf der Höhe der Palermobrücke wurde nicht ohne Grund genau hier positioniert: Er befindet sich an einer Stelle, wo sich die zweispurige Eisackuferstraße auf eine Fahrspur verengt, damit sich die von der Palermobrücke einfahrenden Fahrzeuge flüssig einordnen können. Und daher ist an dieser Stelle besondere Vorsicht geboten.Der Fahrer des Kleintransporters erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 534 Euro und es wurde der Abzug von 6 Führerscheinpunkten verhängt. Der Regierungskommissar wird außerdem über den Einzug des Führerscheins von 1 bis 3 Monate entscheiden.

