Raub und Diebstähle: Gesuchter 26-Jähriger am Brenner geschnappt

Der 26-Jährige sei für mehrere Diebstähle und Raube verantwortlich, so die Quästur. Er habe diese in den vergangenen Jahren in der Provinz Vicenza verübt.Nachdem die Staatsanwaltschaft von Vicenza im Jahr 2021 einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte, tauchte er in Österreich unter. Am gestrigen Montag wollte er mit einem Zug wieder nach Italien einreisen, wurde am Brenner aber von der Polizei wegen seines verdächtigen Verhaltens angehalten und kontrolliert.Nach einer Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Polizei nahm ihn fest und brachte ihn ins Gefängnis, wo er seine Haftstrafe absitzen muss. Nachdem er die Strafe abgesessen hat, soll er abgeschoben werden – der Quästor Paolo Sartori hat bereits einen Abschiebebefehl gegen ihn erlassen.