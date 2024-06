Raub und Entführung: In Frankreich gesuchter Krimineller in Bozen verhaftet

In Wohnung in Bozen untergetaucht

Der Zugriff erfolgte am gestrigen Donnerstag: In enger Zusammenarbeit mit der französischen Polizei und dem Dienst für internationale polizeiliche Zusammenarbeit des Innenministeriums konnten Ermittler der Staatspolizei den 40-jährigen albanischen Staatsbürger identifizieren und verhaften. Er hatte nach einer Reihe von Straftaten in Frankreich beschlossen, nach Bozen zu kommen, um sich auf der anderen Seite der Alpen der Justiz zu entziehen.Vor einigen Monaten hatten die französischen Justizbehörden gegen den 40-Jährigen einen Haftbefehl und gleichzeitig einen Europäischen Haftbefehl erlassen, da die französische Polizei Informationen erhalten hatte, dass der Mann in Italien untergetaucht sei, nachdem er zusammen mit einem Komplizen für einen Raubüberfall und die Entführung einer Seniorin im Oktober 2023 in der Nähe von Lyon verantwortlich gemacht worden war.Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten in Bozen eine Wohnung in Oberau-Haslach ausfindig machen, wo der Gesuchte mit seiner Partnerin lebte. Dort wurde er gestern verhaftet. Anschließend wurde der 40-Jährige auf die Polizeiwache gebracht und dem Berufungsgericht zur Verfügung gestellt, das für die Entscheidung über den Europäischen Haftbefehl zuständig ist.„Die internationale Zusammenarbeit in gerichtlichen und polizeilichen Angelegenheiten stellt einen besonders wichtigen Aspekt der polizeilichen Tätigkeit dar“, betonte der Bozner Quästor Paolo Sartori nach dem gelungenen Zugriff.