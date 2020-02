Raub während Faschingsfeier: 19-Jähriger festgenommen

Die Carabinieri von Tscherms und Moos in Passeier haben den bereits amtsbekannten 19-Jährigen aus Peru aufgrund mehrerer Delikte festgenommen.Unter anderem soll der junge Mann bei einer Faschingsfeier in Meran einem Jugendlichen das Smartphone gestohlen und einen 20-Jährigen attackiert haben. Dank einer genauen Beschreibung konnte der mutmaßliche Täter bald gefunden und kontrolliert werden. Bei ihm wurde das Smartphone des Bestohlenen sowie ein weiteres Handy entdeckt. Auch ein Klappmesser wurde beschlagnahmt.Der Peruaner wurde festgenommen und in den Hausarrest überstellt.

