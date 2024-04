Regen führt zu Feuerwehreinsätzen im ganzen Land

Straße nach Fennberg gesperrt

Steine auf Völserstraße

Montiggler Straße

Die Feuerwehrkräfte mussten am heutigen Ostermontag aufgrund kleinerer Muren und Wasserschäden ausrücken. Eine Mure blockierte die Straße nach Fennberg im Bereich hinter Graun, was zur vorübergehenden Sperrung führte.Die Freiwillige Feuerwehr Penon und der Straßendienst arbeiten zusammen, um die Aufräumarbeiten durchzuführen und die Straße so schnell wie möglich wieder freizugeben.Auch in Völs gab es Probleme, als einige Felsbrocken auf die Landesstraße im Ortsteil St. Anton stürzten. Zum Glück wurde die Straße bereits geräumt, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.Im Überetsch wurden Teile der Montiggler Straße auf Höhe des Campingplatzes überflutet, was zu zusätzlichen Herausforderungen führte. Die Freiwilligen Feuerwehren von Girlan und Montiggl waren damit beschäftigt, das Wasser abzupumpen und die Straße wieder passierbar zu machen.Am Nachmittag sollen die Regenschauer etwas nachlassen. Mehr dazu lesen Sie hier.