Verregnete Ostern – So geht es weiter

Wetterbesserung am Dienstag

Wetter ab Mittwoch

Am heutigen Ostermontag regnet es erneut. „Jetzt in der Früh und am Vormittag regnet es noch verbreitet, am stärksten im Südstau vom Unterland herauf über das Ultental und Passeiertal bis zum Brenner“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.„Ab Mittag lässt der Regen von Westen beginnend nach, am Abend noch einige Schauer.“ Die höchsten Temperaturen reichen von 9 bis 16 Grad.Am morgigen Dienstag kommt es zu einer Wetterbesserung. Es scheint recht häufig die Sonne , am Nachmittag bilden sich nur mehr lokale Regenschauer, am wahrscheinlichsten in den Dolomiten.Am Mittwochvormittag überwiegen die Wolken und stellenweise kann es leicht regnen, am Nachmittag setzt sich von Westen her die Sonne durch.Am Donnerstag ist es recht sonnig mit nur ein paar harmlosen Wolken. Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne , Hochnebel und Wolken. Die Temperaturen steigen im Laufe der Woche an.