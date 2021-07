Regenschauer und Gewitter lauern hinter den Wolken am Südtiroler Himmel

„Eine detaillierte, zuverlässige Wetterprognose ist schwierig“, schickt Florian Schmalzl von Florians Wetterseite voraus. Allerdings bleibe in der ersten Wochenhälfte die feuchte, schwüle und gewitteranfällige Luft erhalten, sodass täglich mit teils kräftigen Unwettern gerechnet werden muss.Laut Vorhersagen des Landeswetterdienstes soll es am Montagmorgen noch großteils trocken bleiben. Am Nachmittag steigt die Gewitterneigung dann signifikant an. Ähnlich sieht es am Dienstag und Mittwoch aus.Ab Donnerstag kann hingegen mit einer Wetterberuhigung gerechnet werden. Die Sonne kommt wieder häufiger zum Vorschein und das Risiko für Unwetter ist nur noch gering.Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich die ganze Woche über zwischen 27 und über 30 Grad.

deb