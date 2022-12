Region Tarent: Einsamer Tod an Heiligabend entdeckt

Die Leiche in fortgeschrittenem Verwesungszustand lag neben dem Bett auf dem Boden. Freunde des Mannes hatten die Carabinieri alarmiert, die auf Bitten von in Deutschland lebenden Verwandten die Wohnung des Mannes aufgesucht hatten und sich Sorgen machten, weil er nicht ans Telefon ging. Eine erste Hypothese besagt, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist.Da er einen Schlafanzug trug und direkt neben dem Bett gefunden wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass er von einem plötzlichen Leiden übermannt worden sein könnte. Den Angaben zufolge litt der 70-Jährige auch an Herzproblemen.Der Leichnam wird, nachdem der Richter grünes Licht gegeben hat, an seine in Deutschland lebende Schwester überstellt.Seit Jahren im Ruhestand, hatte der Mann beschlossen, sich in Manduria niederzulassen, wo auch einige Freunde der Familie lebten, und hatte dafür das kleine Haus, in dem er lebte, liebevoll renoviert.Der üble Geruch, der aus dem Inneren der Hütte kam, hatte die Bekannten sofort das Schlimmste vermuten lassen. Sie riefen darum gleich die Carabinieri und forderten einen Notruf und die Feuerwehr an, die die Tür aufbrachen und die Leiche entdeckten.