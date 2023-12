Foto: © mt

Die Einsatzkräfte wurden gegen 16 Uhr alarmiert. Zum Vorfall war es in einer Pension in Rein in Taufers gekommen.Im Schwimmbadbereich traten mehrere Liter Stoff aus. Eine fünfköpfige deutsche Urlauberfamilie, die sich am Ort des Geschehens befand, musste von den Rettungskräften betreut werden.Die Mutter und die 7-jährige Tochter atmeten Chlor ein und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.Der Vorfall endete glücklicherweise glimpflich, schwer verletzt wurde niemand.