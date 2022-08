Rentenreform: Kommt wieder die Rente mit 67?

Die Rente nach der Quote 102 läuft aus und ab dem 1. Jänner 2023 soll das Fornero-Gesetz wieder so gelten wie ursprünglich angedacht: Rente mit 67 oder nach mindestens 43 Beitragsjahren für Männer bzw. 42 für Frauen. Die Rentenreform steht zwar schon eine Weile auf der To-Do-Liste der italienischen Regierungen, aber die Neuwahlen Ende September werden wohl für einen weiteren Aufschub sorgen.Weil laut der Tageszeitung „Corriere della sera“ die Zeit kaum reichen wird, um das Fornero-Gesetz noch innerhalb dieses Jahres zu kippen, bliebe als Option nur eine Verlängerung der Quote 102 oder als Alternative die Quote 41, wie von der Lega vorgeschlagen.Die Formel für die Quote 41 sieht vor: 41 Beitragsjahre kombiniert mit einem Alter von 62 Jahren, daraus ergibt sich eine Quote 103 für das Jahr 2022, die dann auf 104 im Jahr 2023 angehoben werden sollte. Würde die Möglichkeit geschaffen, mit 41 Beitragsjahren unabhängig vom Alter in Rente zu gehen, würde das in 3 Jahren 18 Milliarden Euro kosten, wie laut „Corriere“ Inps-Präsident Pasquale Tridico nachgerechnet hat. So der Plan der Lega, die alle Beitragszahler nach 41 Jahren in Rente schicken möchte. Für Frauen soll außerdem ein Beitragsjahr pro Kind gutgeschrieben werden.Auf dem Tisch liegen aber noch andere Vorschläge: Der PD feilt derzeit noch an seinem Reformprogramm, nachgedacht wird aber über eine Renten-Garantie für junge Menschen, die vollständig nach 1996 in das Rentensystem eingezahlt haben und Gefahr laufen, bis 70 zu arbeiten und nur eine geringe Rente zu kassieren.Einen Vorschlag bring auch Inps-Präsident Tridico selbst ein, der auch unter 5 Sterne-Vertretern auf Beifall stößt: Ihm schwebt ein Modell vor, nach dem der Renteneintritt für Arbeiter, die ins gemischte Rentensystem einzahlen, mit 63 bis 64 Jahren möglich sein soll. Die volle Rente solle dabei erst nach dem Erreichen eines Alters von 67 Jahren ausgezahlt werden. Vorher soll eine Leistung in Höhe der zum Zeitpunkt der Antragstellung angesammelten Beitragsquote in Anspruch genommen werden können.Als Voraussetzungen für den Renteneintritt würden in diesem Fall ein Alter von 63 oder 64 Jahren und mindestens 20 Beitragsjahre gelten. Außerdem müssten die Betroffenen zum Zeitpunkt der ersten Auszahlung einen beitragspflichtigen Teil der Rente erworben haben, der mindestens dem 1,2-fachen des Sozialgeldes entspricht.Von Forza Italia und Fratelli d'Italia liegt noch kein konkreter Plan vor. Die beiden Parteien beschränken sich darauf, das Rentenminimum anheben und den Zeitpunkt des Renteneintritts flexibler handhaben zu wollen, „um den Generationenwechsel“ zu erleichtern.Forza Italia-Chef Silvio Berlusconi ließ zudem mit einem Wahlkampfslogan aufhorchen: Er will alle Pensionen auf mindesten 1000 Euro anheben. Die dafür notwenigen 30 Milliarden Euro werden sich allerdings wohlkaum auftreiben lassen.