Rettungswagen und Auto von Lkw zerquetscht: Mindestens 2 Tote

Mindestens 2 Personen noch in Autowrack eingeklemmt

Als die Feuerwehr von Ancona kurz vor 11 Uhr an der Unfallstrelle eintraf, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung: An der Kreuzung zwischen der Mautstelle Ancona Nord und der SS76 im Gebiet von Falconara Marittima stürzte ein Lkw um und zerquetschte einen Krankenwagen des Roten Kreuzes sowie einen Pkw.Ersten Informationen zufolge sollen bei dem Unfall mindestens 2 Menschen getötet und 3 weitere schwer verletzt worden sein.Mindestens 2 weitere Personen sollen noch in den Autowracks eingeklemmt sein und müssen erst geborgen werden.Der Fahrer des Lkw ist unverletzt, steht aber unter Schock.Der Einsatz dauert noch an. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt.